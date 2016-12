11 marzo 2014 Aspirapolvere mette paura alla tigre

12:36 - Aspirapolvere infernale almeno per due animali in due diverse vicende. In un video un grosso esemplare di tigre è alle prese con il comunissimo elettrodomestico, di cui ha una paura folle, tenendosi a debita distanza e divertendo il suo padrone. Più drammatiche invece le immagini di un pappagallo risucchiato da un aspirapolvere e miracolosamente salvo, dopo l'intervento dei veterinari.