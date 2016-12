Arkansas, dal pony alla zebra vivono "tutti insieme appassionatamente"

08:47 - Il Rocky Ridge Refuge è stato costruito 20 anni fa da Janice Wolf in Arkansas per aiutare gli animali selvatici e domestici in difficoltà con cure mediche o per dar loro una nuova casa. All'interno del quale oggi convivono d'amore e d'accordo più di 60 animali di specie diverse. Ci sono castori, pony, cerbiatti, cani di ogni razza, pulcini, e anche una zebra. Una variopinta convivenza che ha molto da insegnare.