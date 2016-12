13:34 - L'attivista sudafricana Lesley Rochat, nota come la "shark warrior" (guerriera degli squali), nuota con i pericolosi animali da quindici anni. Ma, in occasione della campagna "Get Hooked on Conservation, Ban Drumlines", ha deciso di immergersi tra gli squali tigre completamente nuda. Il suo intento è quello di sensibilizzare contro le trappole letali posizionate nell'Australia occidentale, grandi barili galleggianti che nascondono ami enormi con esche.