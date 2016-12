13 maggio 2014 Anche i cani sono vanitosi: ecco la reazione di un Pomerania al suo new look Il suo padrone, con l'estate e il caldo alle porte, ha pensato di tagliargli il pelo, ma da quando si è visto allo specchio il cucciolo si atteggia come un orsacchiotto Tweet google 0 Invia ad un amico

09:47 - Chi ha detto che la vanità appartiene solo agli essere umani? A guardare questo cucciolo di Pomerania non si direbbe...Il suo padrone, con l'estate e il caldo alle porte, ha pensato bene di tagliargli il preziosissimo pelo per rinfrescarlo, ma il new look ha scatenato strane reazioni nel cagnolino. Jin Dan, questo il suo nome, da quando si è guardato allo specchio con il taglio estivo, non si riconosce più: si atteggia come un orsacchiotto e cammina solo sulle zampe posteriori.