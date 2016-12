08:55 - Sono belli, affettuosi, educati e...pregano! Se pensate che ci stiamo riferendo a delle persone vi sbagliate, perchè i protagonisti di questo divertente filmato sono i nostri amici a quattro zampe.

I quattro cani, tutti posti dietro al tavolo, aspettano seduti e composti la pappa, ma prima di iniziare a mangiare la padrona fa fare loro qualcosa di insolito: mettersi con le zampe sopra il bancone e la testa china verso il basso per qualche secondo, come se dovessero pregare. Finito il momento di meditazione, gli animali iniziano a mangiare, e dopo aver consumato il pasto e spazzolato per bene la ciotola, la riportano alla padrona felici e scodinzolanti per avere la seconda razione.