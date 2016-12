Amici inseparabili: un cane e un pollo

08:26 - Dagli Stati Uniti arriva una storia di un'amicizia adorabile e impensabile. Penny il pulcino e Roo il chihuahua si sono incontrati grazie ad Alicia Williams, una volontaria che lavora al Duluth Animal Hospital e li ha salvati da una morte quasi certa. Roo è stato trovato in un fosso a lato della strada: aveva solo le zampe posteriori, probabilmente è nato così e per questo è stato abbandonato. Penny, un pollo silkie , è stato invece portato via da un laboratorio che altrimenti lo avrebbe utilizzato come cavia. Fatto sta che i due hanno sviluppato una simpatia reciproca e sono ormai inseparabili. L'ospedale ha così deciso di pubblicare le loro buffonate sulla pagina di Facebook , attirando una grande attenzione da amanti degli animali di tutto il mondo.