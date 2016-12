Ambam, il gorilla che cammina dritto su due zampe come un uomo

14:10 - A differenza di tutti gli altri esemplari, questo gorilla di nome Ambam che oggi compie 24 anni è diventato un mito sul web per la sua capacità di camminare dritto su due zampe come un vero e proprio uomo. Il video che lo ritrae nello zoo di Port Lympne, nel Kent, mentre avanza sul prato in perfetto equilibrio, dal 2011 a oggi è stato cliccato sei milioni di volte da utenti affascinati dal suo "umano" talento. E' impressionante vederlo camminare veloce e sicuro di sé, ma la postura così perfetta è frutto di un'abilità naturale che Ambam ha perfezionato con il passare del tempo. Anche la sorella non sembra essere da meno, e i responsabili dei due gorilla hanno spiegato che in effetti questi animali hanno una dote innata perchè riescono a camminare in posizione eretta particolarmente bene rispetto ad altri loro simili.