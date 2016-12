31 agosto 2014 Allarme per il quokka: è a rischio estinzione

L'animale più felice del mondo è stragoloso Questo tenero marsupiale è in drastica diminuzione. Tutta "colpa" del suo musetto sfacciato e dell'ottimo rapporto che ha con gli umani: il debole per il pane ha stravolto le sue abitudini alimentari Tweet google 0 Invia ad un amico

13:07 - Ve lo ricordate il quokka, l'animale più felice del mondo? Ve lo avevamo mostrato qualche mese fa, e oggi ne riparliamo, purtroppo, per una brutta notizia. Questo tenero marsupiale originario di un piccolo angolo del sud-ovest dell'Australia ( vive quasi esclusivamente su Rottnest Island) è a rischio estinzione. Tutta "colpa" del suo musetto sfacciato e dell'ottimo rapporto che ha con gli umani: a furia di mangiare cibi golosi rischia di non riprodursi, ed è già indicato come "vulnerabile" secondo la Lista Rossa delle specie minacciate di estinzione. E' erbivoro, si nutre di foglie, steli e corteccia ma pare che con la scoperta del pane abbia totalmente stravolto le sue abitudini alimentari.