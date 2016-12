19 settembre 2014 Alfabeto da cani: le lettere a quattro zampe più carine del mondo Un video su YouTube mostra quattro adorabili cani che ripropongono la forma di ogni singola lettera dalla A alla Z Tweet google 0 Invia ad un amico

19:04 - Quando l'alfabeto è fatto...da cani. No, non stiamo parlando di un modo sbagliato di apprendere l'ABC, ma di un autentico capolavoro visivo. Un video su YouTube mostra un gruppo di quattro adorabili esemplari di Weimaraner che si posizionano in modo da formare ogni singola lettera dalla A alla Z. Oltre a essere adorabili e ubbidienti, i cagnolini dimostrano anche un'abilità fuori dal comune. Che siano riusciti a imparare il nostro linguaggio?