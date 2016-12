14 settembre 2014 Al gatto Quasimodo rimangono sei vite

11:28 - E' vero, i gatti hanno sette vite. E Quasimodo, un micio svizzero, ne ha usata almeno una - ma forse di più - per sopravvivere a un incidente che nella normalità avrebbe fatto letteralmente a brandelli qualsiasi altro suo simile.

L'incidente da cui Quasimodo è uscito per miracolo è avvenuto su un'autostrada elvetica, la A14, all'altezza nella località di Gisikon. Un'auto, una Peugeot, guidata da Stephanie Huber stava imboccando un'uscita quando il gattino ha attraversato la strada ed è stato centrato dalla vettura in arrivo, ancora lanciata a una velocità di circa 120 chilometri all'ora. L'automobilista ha spiegato di non essersi accorta di nulla, se non di un rumore sordo proveniente dal vano motore, ma - vista l'assenza di qualsiasi problema nella marcia dell'auto - ha proseguito per altri 12 chilometri fino alla sua méta.



L'incredibile flash è scattato quando la Huber è scesa dalla macchina: Quasimodo, ancora vivo, era incastrato frontalmente nella mascherina della sua vettura. Subito soccorso e affidato ai veterinari, il micetto è stato sottoposto a ben quattro operazioni per ridurre i danni alla testa ed è stato infine dichiarato fuori pericolo: l'unico ricordo della sua brutta avventura rimarranno le orecchie, quasi completamente bruciate dal grande calore emesso dal motore. Quasimodo di nome e di fatto, ricordando il famoso personaggio deforme del romanzo di Victor Hugo: ma l'importante è averla scampata, e avere ancora qualche vita a disposizione.