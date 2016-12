Addio al colonnello Miao, star del web

16:46 - Involontariamente malvagio. Con quella faccia era condannato al ruolo di cattivo. Ed è questo il filone che aveva scelto la sua padrona per lanciare il colonnello Miao nel web, oltre che con un proprio sito in una serie su animalist.com.



Il povero Miao era un trovatello, sbucato fuori da un vecchio scatolone abbandonato su una strada di Seattle. Infanzia difficile e successo arrivato all'improvviso, migliaia di fan su Facebook. Ma come sappiamo la celebrità può costare cara e il povero Colonnello Miao non ha retto alla pressione.



Una malattia improvvisa, una raccolta di fondi per cure purtroppo inutili e l'addio ai suoi fans. Rimangono i suoi film. Morire giovani, lo insegnano le star di hollywood da James Dean a Marilyn Monroe, aiuta a entrare nel mito. Addio colonnello Miao.