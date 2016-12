25 febbraio 2014 Abbandonato dalla mamma, cucciolo di puma salvato da ricercatori della Florida Ha rischiato di morire congelato, ma dopo essere stato allattato con il biberon e curato dai biologi della Myfwc sta bene. I suoi occhi dolci sono tornati a sorridere Tweet google 0 Invia ad un amico

07:58 - Ha rischiato di morire congelato questo adorabile cucciolo di puma. Non ce l'avrebbe sicuramente fatta senza le amorevoli cure dei ricercatori della Myfwc che lo hanno trovato nel sud-ovest della Florida in condizioni disperate. Aveva solo una settimana di vita e la mamma lo aveva abbandonato. I biologi lo hanno subito soccorso, allattato con il biberon e curato. Dopo due settimane in una sorta di incubatrice, ora sta bene e i suoi occhi dolci sono tornati a sorridere.