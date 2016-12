Abbandonati sul ciglio della strada Locri, il salvataggio di due cagnolini

10:55 - Stavano percorrendo la statale 106 in Calabria a Locri, quando li hanno visti, spaventatissimi, ai margini. Erano due cuccioli di cane abbandonati sul selciato e rischiavano di finire falciati da un'auto lanciata a tutta velocità sul rettilineo. I due amici si sono fermati, li hanno raccolti e salvati da una brutta fine. Una bella fortuna per i due cagnolini, portati via in piena notte da quello che poteva diventare il loro cimitero.