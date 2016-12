A New York in gara i cani più belli

18:00 - Bigodini, tagli all'ultimo grido e fiocchi colorati. Sono le civetterie a misura di cane per la gara di bellezza del Westminster Kennel Club Dog Show. Giunta alla 138esima edizione, la manifestazione statunitense con gare di estetica ma anche di abilità riservate ai quattro zampe, è la seconda più longeva del genere. A guardarsi in cagnesco, come sempre in questi casi, sono i padroni.

Ecco, allora, che i quadrupedi vengono tosati, acconciati o vezzeggiati su poltrone dalla fantasia maculata. Ogni dettaglio è importante per aggiudicarsi il titolo di cane più bello del reame. Nei giorni scorsi, si sono avvicendate anche le gare di agilità in cui i cani hanno saltato ostacoli, sono balzati all'interno di cerchi o hanno affrontato dei piccoli slalom.