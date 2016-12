3 gennaio 2014 A Berlino il ristorante è per cani e gatti Cibi freschi su misura da mangiare in loco o da portarsi nella propria cuccia Tweet google 0 Invia ad un amico

10:00 - Apre nel cuore di Berlino il primo ristorante per cani e gatti. Il Pets Deli Food Shop offre specialità fresche con verdure, carne e altri ingredienti, realizzate su misura per gli amici a quattro zampe. E come nei migliori locali, i cuccioli possono decidere se mangiare all'interno del bistrot o optare per un take away e godersi una cenetta di qualità nella propria cuccia.