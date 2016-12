13 settembre 2014 #DogSelfie, i cani ci mettono la faccia per ricostruire il canile di Manchester Alla raccolta fondi hanno aderito migliaia di cani, e padroni, raccogliendo 1,2 milioni di sterline (circa 1,5 milioni di euro) Tweet google 0 Invia ad un amico

11:07 - Guardare in camera, sorridere e... scatto. La tecnica è la stessa di quella di un qualsiasi selfie, ma la riuscita è resa speciale dai protagonisti delle foto: i cani. Se vi state chiedendo se questi scatti rivelino l'esistenza di un certo "esibizionismo canino", la risposta è no: le foto sono infatti parte di una campagna per la raccolta fondi per la ricostruzione del canile di Manchester distrutto da un incendio. Parola d'ordine? Fotografare, postare e donare. All'appello per ora hanno risposto migliaia di cani, e padroni, che sono riusciti a raccogliere 1,2 milioni di sterline (circa 1,5 milioni di euro).