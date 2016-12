Usa, il cucciolo di panda avrà un nome

08:33 - Ha fatto innamorare l'America il cucciolo di panda gigante che è nato allo Smithsonian Zoo di Washington lo scorso 23 Agosto. Oggi verrà annunciato il suo nome nel corso di una solenne e pubblica cerimonia. Frutto della cooperazione tra Usa e Cina, il mammifero nato nel parco ha già più di 200 mila fan che hanno detto la loro partecipando a un insolito referendum per "battezzarlo". Cinque i nomi in ballo per il tenero pandino: Bao Bao, Ling Hua, Long Yun, Zhen Bao, Mulan.

Un video mostra la sua crescita, dalla nascita a oggi.