Dire che questi due cani vanno pazzi per il cibo non è un'esagerazione. Lo testimoniano questi scatti, realizzati in Texas dalla loro padrona, Aki Yamaguchi, che li ha voluti immortalare mentre sono concentrati cercando di afferrare un boccone di cibo che lei gli ha lanciato. Il risultato è una sequenza di immagini esilaranti con espressioni a dir poco buffe.