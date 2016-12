Usa commossi per le elefantesse

09:31 - Shirley e Jenny, questi i nomi delle due elefantesse separate da ben 23 anni e riprese dalle telecamere nel loro incontro. Una scena che ha fatto il giro dell'America e ha commosso tantissime persone. Le due si sono riconosciute e sono tornate inseparabili come se quegli anni non fossero mai esistiti. Erano diventate attrazioni da circo e, per questo, erano state mandate in posti diversi. Ora anche un semplice verso o una carezza dell'anziana fa capire il sentimento che le legava. Quasi come quello di una mamma con sua figlia...