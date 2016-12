Un coccodrillo gigante come migliore amico

10:49 - Il coccodrillo come fa? La risposta alla domanda più famosa della storia dello Zecchino d'Oro basta chiederla a un 20enne scozzese, Gavin Hart. E' il migliore amico di Big Daddy, un enorme rettile di quasi 600 chili, re del Crocodile Park di Torremolinos, in Spagna. "Paura? C'è sempre un grado di rischio ma se gli porto rispetto ed è tranquillo posso passare con lui tutto il tempo che voglio" racconta il giovane.

Big Daddy, come tutti i suoi simili, non è propriamente l'animale domestico ideale... Aggressivo, recentemente ha ridotto parecchio male un suo "rivale" che ha tentato di soffiargli lo scettro e la corona di re del Crocodile Park.



"Questi animali nascono selvatici e non sono addomesticabili - racconta Gavin al Daily Mail - Se si mette in testa di cacciare, la preda è spacciata".



La passione di Hurt per gli squamosi rettili giganti viene da lontano. Fin da piccino era affascinato dai coccodrilli al punto che, una volta cresciuto, ha deciso di lasciare la sua Scozia e cercare lavoro nello zoo di Torremolinos, in Spagna, dove vive Big Daddy.



Un impiego rischioso: "Ogni volta che arrivo al parco cerco sempre di andare a salutarlo. E' sempre rischioso stargli accanto. Esige rispetto ma, quando è rilassato, posso trascorrere con lui tutto il tempo che voglio".