Trento, è caccia al killer dell'orso M2

13:47 - E' caccia all'uomo che ha ucciso a fucilate un orso, sabato scorso in val di Rabbi, in Trentino. Su quanto accaduto sono attualmente in corso indagini da parte del personale del Corpo forestale del Trentino, che ha informato della vicenda la Procura della Repubblica di Trento. Il plantigrado trovato morto è M2, giovane maschio di cinque anni di età che da circa un paio di anni frequentava il territorio compreso tra la val di Sole e la val Rendena. Nel mese di luglio del 2012 era stato catturato e dotato di radiocollare per monitorarne gli spostamenti in seguito ad alcune razzie di pecore e vitelli.