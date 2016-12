Timber, istinto materno e famiglia allargata

09:30 - Decisamente trattasi di istinto materno: Timber, una femmina di pastore tedesco, ha da poco dato alla luce due cuccioli. Caso vuole che negli stessi giorni i volontari della Langley Protection Animal Society (LAPS), di Aldergrove, in Canada, abbiano trovato otto cani abbandonati a poche ore dalla nascita. Il passo per Timber è breve: dove ce ne è per due, ce ne è ...per 10. E così ecco che la neomamma ha deciso di allargare la famiglia e di adottare l'intera cucciolata.