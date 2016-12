Spagna, calamaro gigante si arena sulla spiaggia

13:42 - Un calamaro gigante, precisamente un Architeuthis Dux, è stato ritrovato in Spagna, sulle spiagge dell'Oceano Atlantico. Impressionanti le dimensioni del suo occhio, di circa 40 cm di diametro, e la sua lunghezza di quasi 3 metri. Un simile esemplare era stato avvistato lo scorso gennaio in Giappone quando, per la prima volta, una telecamera era riuscita a filmarlo fino a 900 metri di profondità nelle acque del Pacifico.