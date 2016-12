Si rompe il ghiaccio, Crosby cade in acqua: salvataggio da brivido

08:39 - Crosby, una femmina di Golden Retriever, stava passeggiando sul Charles River, fiume di Wellesley, in Massachusetts, in questa stagione quasi completamente ghiacciato, quando all'improvviso il ghiaccio si è rotto e Crosby è caduta nell'acqua gelida. Per salvarla sono intervenuti i vigili del fuoco che, dopo aver indossato una tuta termica, sono riusciti a portarla a riva.