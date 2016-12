18 dicembre 2013 Seul, la parata natalizia guidata da pinguini Vestiti da Babbo Natale e alberelli, con tanto di decorazioni, hanno "presenziato" a un evento in vista delle feste Tweet google 0 Invia ad un amico

09:06 - Le parate di Natale non sono esattamente una cosa nuova, ma la situazione cambia se a marciare sono dei pinguini, soprattutto se vestiti da Babbo Natale e alberelli, con tanto di decorazioni e lucette. L'insolito evento in vista delle feste si è svolto a Yongin, cittadina dell'area metropolitana di Seul, in Corea del Sud.