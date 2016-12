Scontro tra titani: mamma ippopotamo affronta l'elefante per difendere i cuccioli

11:56 - Per difendere i suoi cuccioli dall'attacco di un elefante, mamma ippopotamo è disposta a tutto e sfodera un coraggio da leone. Incurante del pericolo affronta il pachiderma, che con le zanne la solleva in aria. Nel duello, andato in scena in Namibia, l'ippopotamo resta leggermente ferito, ma riesce a mettere i piccoli al riparo.