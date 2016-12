17:25 - La polizia stradale di Roma ha salvato nella zona di Labaro, alla periferia della Capitale, 15 cuccioli di cane provenienti dall'est Europa e una scimmietta custoditi in uno studio veterinario. Gli agenti hanno denunciato un noto trafficante di animali slovacco, un allevatore, una commerciante del posto e il professionista titolare dello studio.

L'operazione è scattata quando il trafficante slovacco di 52 anni (più volte denunciato dalla polstrada per aver introdotto clandestinamente in Italia centinaia di cuccioli) ha consegnato al veterinario, un romano di 38 anni, 15 cuccioli di varie razze pregiate, privi di certificazione sanitaria e di sistemi d'identificazione. I cagnolini (di razza maltese, carlino, bulldog, yorkshire, barboncini barba, chihuahua e volpini), tutti al di sotto delle nove settimane di vita, erano destinati a un allevatore romano di 30 anni e a una commerciante romana di 52.



L'uomo aveva effettuato il lungo viaggio dal paese d'origine su un'utilitaria, incastrando i cuccioli sotto i sedili. Dopo aver scaricato gli animali nello studio veterinario, il trafficante ha tentato di allontanarsi velocemente ma è stato fermato dagli agenti della stradale che, dopo aver controllato l'auto, hanno avuto un'ulteriore sorpresa perché, all'interno di un contenitore di plastica, nascosto da una coperta, vi era una Callithrix Jacchus, scimmia di piccole dimensioni, di circa un anno, specie protetta da convenzioni internazionali.



Tutta l'operazione è stata seguita in diretta da una troupe di "Striscia la notizia" presente sul posto insieme all'inviato 'fratello degli animali' Edoardo Stoppa.