Ritrovata la lucertola Pinocchio

Ha un naso lungo ma non dice le bugie come il personaggio delle favole. Considerata estinta da più di cinquant'anni, la lucertola Pinocchio è ricomparsa nella foresta pluviale dell'Ecuador. L'esemplare, unico al mondo, è stato immortalato dal fotografo Alejandro Arteaga, co-fondatore della società Tropical Herping. Il reporter ha dedicato tre anni della sua vita alla ricerca della "lucertola Pinocchio anole", che prende il nome dal celebre burattino di legno inventato da Carlo Collodi. Il rettile venne scoperto per la prima volta nel 1953 e mai più rivisto dal 1960, salvo una rara e magica apparizione nel 2005.