Quando il micio è cleptomane...

12:57 - La cleptomania sembra contagiare moltissime persone, ma bisognerebbe ricredersi visto che, in Inghilterra, dei furfanti gattini sono stati gli ultimi responsabili di alcuni furti natalizi. A quanto pare Denis, felino bianco e nero, adora intrufolarsi nelle case altrui per rubare decorazioni natalizie, trafugate con destrezza e velocità dagli abeti. Anche quest’anno con l’arrivo del Natale, ha dato il meglio di sé, presentandosi a casa dalla padrona con fiocchetti e nastrini tra le fauci. A quanto pare, Denis, che vanta già un profilo di Facebook, “Denis Cat Burglar”, non è l’unico gatto cleptomane ad introdursi come un ladro nelle case e nei giardini dei vicini. Sul web spopolano i video di questi simpatici Lupin a quattro zampe, ma mentre i felini diventano famosi e perfezionano la loro tecnica di furto, ai rispettivi padroni non resta che l’imbarazzo di restituire il bottino.