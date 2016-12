22 dicembre 2013 Polo Nord, la solitudine dell'orso polare Un genovese a tu per tu con il mammifero intento a cacciare pesce saltando da un pezzo di ghiaccio a un altro. Intorno a loro, il nulla Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:39 - Quando gli ha scattato la foto, era solo a venti metri di distanza. Marco Gaiotto, 30enne genovese, con la sua macchina fotografica, si è trovato a tu per tu con un orso polare nel mar Glaciale Artico, nel Nord della Norvegia. E' così riuscito a scattare foto straordinarie, in un luogo dove il tempo sembra fermo e dove l'immenso mammifero, quando non salta da un blocco di ghiaccio a un altro per acciuffare qualche pesce, se ne resta sdraiato in totale, e vera, solitudine.



Le immagini sono state realizzate nell'arcipelago delle Svalbard, a Nord della Norvegia