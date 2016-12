Per metà cani e per metà volatili: va in rete una... triste carrellata fotografica

Tgcom24 >

25 novembre 2013

08:58 - Appollaiati sui grattacieli o accoccolati sui prati, svolazzanti tra gli alberi o appoggiati su un ramo, ecco a voi cani con corpo di uccelli o volatili con zampe e unghie canine. Un bizzarro scherzo, fortunatamente non della natura ma del fotoritocco, con immagini tratte dal sito "Sad and useless - the most depressive humor site on the Internet", in una carrellata di fotografie tra il divertente e il... mostruoso.