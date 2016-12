Pelo creativo: ecco i gatti con i cuori tatuati

08:19 - Quando madre natura ci mette lo zampino il risultato è imprevedibile. In queste foto pubblicate dal sito ungherese osztod.hu vengono immortalati gatti dal pelo creativo: macchie a forma di cuore che sembrano tatuaggi, baffetti in perfetto stile hitleriano e strane figure che appaiono sul corpo. Il tutto senza artefici, come mamma li ha fatti.