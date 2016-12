Tgcom24 >

Pechino, maialino smarrito cerca padrone 4 dicembre 2013 Un porcellino dalla ignota provenienza, vagando per le strade della capitale cinese, ha suscitato la curiosità e le attenzioni di tutti i passanti. E anche le preoccupazioni di due agenti, che non sanno bene come comportarsi

11:41 - Tra i compiti di un poliziotto vi è certamente riportare a casa chi si è smarrito. Ma è decisamente difficile per questi agenti capire cosa fare, visto che stavolta a perdersi è stato un maialino! Già, proprio un maialino, che vaga per le strade di Pechino suscitando la simpatia di tutti i passanti, che ci giocano e lo rincorrono per evitare che scappi in mezzo alla strada.