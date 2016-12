Tgcom24 >

Ohio, fiocco azzurro all'Akron Zoo<br> per un pregiatissimo cucciolo di pigmeo 8 novembre 2013 Ohio, fiocco azzurro all'Akron Zoo

per un pregiatissimo cucciolo di pigmeo Il piccolo pesava solo 21 grammi quando è venuto alla luce. Evento straordinario per un esemplare raro e protetto, che difficilmente si riproduce in cattività Tweet google 0 Invia ad un amico

10:06 - In cattività si riproduce con grandissima difficoltà. Ma, incredibilmente, un cucciolo di pigmeo "Lori lento", maschio, è nato all'Akron Zoo, in Ohio. Il rarissimo esemplare è venuto alla luce il 21 agosto, è un maschio e, al momento della nascita, pesava soltanto 21 grammi. Adesso, a oltre due mesi di vita, il peso è di 185 grammi. Il piccolo sta bene ed è vispo e simpaticissimo.



Mamma Casey si sta dimostrando bravissima ad allevare il suo piccolo. Il pigmeo è di una razza rarissima e protetta, inserita tra le specie a rischio della Unione internazionale per la conservazione degli animali e compresa nella "lista rossa" delle specie minacciate. "La nascita di questo pregiato primate è molto importante per il futuro di questo animale - commenta Patricia Simmons, presidente e Ceo dello zoo -. La nostra missione è quella di cercare di salvare le specie a rischio come quella di cui fa parte questo delizioso cucciolo e di educare la gente a rispettare il loro ruolo fondamentale nell'equilibrio naturale del pianeta".