New Jersey, gli animalisti salvano il cerbiatto con la freccia conficcata nel muso

12:40 - Storia a lieto fine per questo meraviglioso cerbiatto, che era stato avvistato una settimana fa con una freccia conficcata nel muso. I volontari della New Jersey Division of Fish and Wildlife temevano per la sua incolumità, ma per fortuna sono riusciti a catturare l'animale e salvarlo. Grazie all'intervento dei biologi, la freccia, che non aveva danneggiato alcun organo vitale, è stata rimossa. Ora il piccolo di 5 mesi, che è stato chiamato "Steve Martin", può scorrazzare libero e senza preoccupazioni per i boschi.