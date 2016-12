Nalles, l'orso a spasso tra i boschi

13:32 - Cornice della passeggiata di questo orso sono le bellissime valli altotesine, ancora vivibili grazie alle temperature non ancora rigidissime. Tre esemplari sono stati avvistati gironzolare ma solo uno è stato ripreso. Il rettore della riserva di caccia locale se l'è trovato di fronte all'improvviso e non ci ha pensato due volte ad immortalare la scena. Aspettando il letargo, gli orsi si godono in pieno giorno le ultime belle passeggiate al verde.