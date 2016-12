Lunghi baci tra bruchi innamorati

10:43 - Si può essere romantici e innamorati pur avendo cinque paia di zampe e l'aspetto vermiforme. E' quello che ci raccontano queste divertenti immagini che ritraggono due bruchi su un fiore impegnati in un bacio così appassionato da non accorgersi di essere sul punto di cadere. Monica Anantyowati, fotografa 41enne, è riuscita ad immortalarli a Malang, in Indonesia.

"Questi bruchi - ha detto la Anantyowati - sono stati avvinghiati per tre minuti alla volta, diverse volte."