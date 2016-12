Londra, tigrotto muore dopo 15 giorni dalla nascita

16:21 - La notizia della sua nascita aveva riempito di gioia i lavoratori dello zoo di Londra. Dopo 17 anni era venuto al mondo un cucciolo all’interno del giardino zoologico. Il tigrotto faceva parte di una specie in via di estinzione, la tigre di Sumatra, che conta soltanto 400-500 esemplari in tutto il mondo.

Il cucciolo è stato trovato sul bordo della vasca all’interno della sua gabbia. L’autopsia ha confermato che la tigre, nata solo 15 giorni fa nello Zoo di Londra, è affogata. I guardiani dello zoo si erano insospettiti, non vedendo più il piccolo nella gabbia per un certo periodo.



Il tigrotto era venuto al mondo da soli 15 giorni ed era tenuto sotto costante osservazione dai dipendenti dello zoo. Questi controllavano gli animali grazie ad alcune telecamere nascoste.



Il sistema di sorveglianza non poteva però inquadrare una parte della zona della vasca. Inoltre i guardiani del giardino zoologico avevano deciso di non aggiungere alcuna protezione all’interno della gabbia per impedire di innervosire le tigri.