Le api come non si erano mai viste

17:53 - Invasori alieni? Mostri degli abissi? Animali preistorici? No: "semplici" api. fotografate, però, come non si erano mai viste prima da Sam Droege, capo dell'"U.S. Geological Survey's Bee Inventory and Monitoring Laboratory", e dal suo team negli ultimi sette anni. Il tutto per identificare con precisione quali siano le specie di questi insetti che vivono in Nord America: il risultato è che nell'area ne prosperano almeno quattromila diverse, cinquecento delle quali non sono mai state identificate prima.