Tgcom24 >

Animali >

La storia di Shrek, il cane abbandonato<br>I veterinari: "Aveva paura della sua ombra" 29 ottobre 2013 La storia di Shrek, il cane abbandonato

I veterinari: "Aveva paura della sua ombra" Quando è stato trovato pensavano si trattasse di un vecchio tappeto. Oggi cerca le carezze e l'amore di quelli che lo circondano e ha un fan club su Facebook Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

14:49 - "La storia di Shrek": così è stata ribattezzata la vicenda di questo dolcissimo cane, che si è conclusa con un bel finale d'amore e di generosità. Quando il marito di Brenda Gough trovò per la prima volta l'animale nella fattoria di famiglia in Ontario, Canada, pensò che si trattasse di un vecchio tappeto o di un coyote morto. Presto la coppia ha scoperto che si trattava di un povero cagnolino, così spaventato e arruffato da non riuscire a muoversi.

E così Gough, afferma Metro News, ha portato immediatamente la povera bestia alla clinica veterinaria dove lavora, la Park Road Veterinary Clinic.



I dottori hanno rimosso l'arruffatissimo pelo che impediva al cane di muoversi e l'hanno curato con tanto affetto. E poi hanno scelto per il cane il nome "Shrek", per il suo aspetto buffo come quello del famoso orco verde ideato dalla DreamWorks. "Dopo essersi ripreso dall'anestesia, abbiamo capito quanto fosse adorabile - ha scritto la clinica su Facebook. E' ancora terrorizzato ma in alcun modo aggressivo. Cerca il contatto umano e tutto l'amore che possiamo dargli".



Tre giorni dopo il ritrovamento, Shrek ha cominciato ad interagire con altri cani e permesso ad altre persone di prenderlo e accarezzarlo. Ha ricevuto sostegno su Facebook: circa 200 persone hanno condiviso la sua bellissima storia e continuano ogni giorno a mandargli messaggi di affetto. "E' un cane famoso con un gigantesco fan club - ha dichiarato Gough a Metro. L'appoggio che continua a ricevere da tutto il mondo ha fatto crescere in me la fiducia negli esseri umani".