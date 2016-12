La nanna di Theo e Beau: il web s'innamora

20:55 - Theo e Beau, il primo è un cucciolo di cane il secondo un cucciolo d'uomo. Inseparabili dal primo secondo in cui il cane ha fatto il suo ingresso nella famiglia di Beau. Così inseparabili che anche il momento della nanna si è trasformato ogni giorno in un quadro da immortalare a futura memoria. E ci ha pensato la mamma di Beau, Jessica, che nel suo www.mommasgonecity.com racconta la sua famiglia. Dal suo arrivo a New York City all'adozione del piccolo Theo. E le immagini di questa famiglia sono subito diventate un caso su Internet.