09:52 - Nuotare con le balene e studiare come vivono e si muovono nella vastità del mare è certamente un'esperienza da provare. Si deve però stare attenti a non avvicinarsi troppo. Questi docili cetacei sono molto pesanti e un piccolo errore di misura può costare caro al piccolo uomo. Lo sa bene questo sub che, intento a riprendere l'animale, rimedia uno schiaffone.