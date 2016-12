Joseph,il cane incatenato da 4 anni

13:06 - Una storia triste quella che arriva dall'Ohio. Nella cittadina di Middletown i poliziotti hanno scoperto un cane incatenato da 4 anni ad un albero e ridotto in pessime condizioni di salute. Scheletrico e visibilmente disadratato, con il corpo coperto da infezioni e pulci. Una storia di bestialità umana che non ha lasciato indifferenti le istituzioni. L'animale, un pastore tedesco, è stato affidato alle cure degli attivisti della Progressive Animal Welfare Society (Paws), autori anche della pagina Facebook Justice for Joseph. Ora l’ex proprietario, Jeremy Share Temple sarà processato per maltrattamento di animali.