Il quokka, l'animale più felice del mondo

17:43 - Si chiama quokka, ma di fatto è stato ribattezzato come l'animale più felice del mondo. Basta guardarlo per capire il perché: è un marsupiale originario di un piccolo angolo del sud-ovest dell'Australia che sembra ridere sempre. Tutta "colpa" del suo musetto sfacciato: con le dimensioni simili a quelle di un gatto, vive quasi esclusivamente su Rottnest Island. Sembra un po' un piccolo canguro, ha uno spesso e vaporoso pelo color grigio-marrone, piccole e soffici orecchie arrotondate, una coda lunga 24-31 cm e arti posteriori più corti rispetto alle altre specie di marsupiali. E' erbivoro e mangia foglie, steli e corteccia di un'ampia varietà di piante autoctone. Non costituisce affatto una minaccia per gli esseri umani, tutt'altro: è molto socievole e amichevole e sembra che questa sua espansività gli sia dannosa: spesso infatti mangia cibi "umani" che compromettono la sua salute. La popolazione di quokka, una volta molto numerosa, oggi si è drasticamente ridotta: l'animale viene attualmente indicato come "vulnerabile", secondo la Lista Rossa delle specie minacciate di estinzione.