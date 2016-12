12:26 - Si chiudono in scatola, si mettono le zampe tra i baffi, si confondono tra gli alberi, fanno compagnia agli amici cani, bevono dal bicchiere come gli esseri umani. I gatti sono animali eleganti che sanno comunicare con un semplice sguardo. Ecco una galleria di immagini che ritrae i felini in diversi momenti della giornata.