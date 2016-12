Grumpy Cat diventa testimonial dei croccantini

17:47 - Famosa lo era già la micetta dell'Arizona Grumpy Cat: grazie al suo muso scontroso e al passaparola sui social network, era diventata celebre nel 2012 quando la padrona aveva pubblicato la prima foto sulla piattaforma Reddit. Poi la crescita inarrestabile dei contatti: 1 milione e 200mila i fan su Facebook e 112mila i followers su Twitter, dove sono spuntati come i funghi pure gli account tarocchi. I suoi video su Youtube hanno ricevuto anche 13 milioni di visualizzazioni e la sua faccia è diventata definitivamente un'icona quando è stata trasformata in un meme. Adesso la gatta ha firmato un contratto con Nestlé Purina e sarà il testimonial ufficiale del marchio Friskies in Internet.