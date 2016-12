Giappone, ecco la nuova idea per massaggiare il proprio gatto

Tgcom24 >

08:44 - Amate tantissimo i gatti ma siete stufi dei peli sparsi per casa? Vorreste averne uno, ma i genitori sono contrari per paura di dover ricomprare i mobili? Nessun problema, perchè da oggi è possibile avere un micio senza doversi preoccupare troppo. Come? L'idea arriva dal Giappone: con un semplicissimo rullo, fatto scorrere sulla schiena del proprio gatto, infatti, non solo è possibile evitare lo spargimento di peli nelle stanze, ma è altresì possibile far provare una piacevole sensazione al proprio amico a quattro zampe. Provare per credere!