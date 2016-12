Genova, 59enne alleva scimmietta in casa: sequestrata dagli agenti

14:11 - Si chiamava Lola, portava il pannolino, guardava la televisione e mangiava con gli altri membri della famiglia. C'era solo un piccolo particolare: Lola non era una bambina, ma bensì una scimmietta, e precisamente una bertuccia di 4 mesi. Allevata in casa da un uomo di 59 anni, che la trattava come una figlia, è stata sequestrata dagli agenti della forestale che l'hanno portata in un centro di recupero per animali. L'uomo è stato segnalato alla procura della repubblica poichè, tenere in casa questo tipo di animali, è pericoloso per l'incolumità pubblica.