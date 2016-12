Ecco "Mysocialpet", il primo motore di ricerca per cani e gatti da adottare

06:53 - In considerazione della drammatica situazione di continui abbandoni di animali che si verificano in Italia, un gruppo di amici ha creato "Mysocialpet", un contenitore che racchiude tutte le esperienze più significative del mondo animale. il focus del portale è "Trovapet", un motore di ricerca che permette di trovare gli amici a 4 zampe da adottare in tutta Italia, inserendo pochi semplici parametri.

L’obiettivo primario del portale è quello di diventare un punto di riferimento per tutti gli amanti dei piccoli animali, grazie a contenuti sempre aggiornati (3 volte al giorno le news, 2 volte al giorno i video, una volta alla settimana le banche dati dei canili e l’oroscopo) e attraverso vari servizi come la ricerca del pet shop, della farmacia o del veterinario più vicino. Un aspetto molto importante dell’iniziativa è il suo valore etico, in quanto dona contributi e offre un servizio utile alle associazioni e ai volontari che si occupano di animali abbandonati.

Per saperne di più, è possibile consultare il sito www.mysocialpet.it, dove si possono trovare informazioni anche su "Vets for Pets", una onlus creata da una equipe di veterinari che raccoglie fondi da destinare ai canili e ai gattili in difficoltà. Per statuto, tutto ciò che viene raccolto, viene speso in cibo, farmaci, coperte, cuccie, destinate ai canili che aderiscono al progetto.