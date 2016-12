11:50 - E' morto ad 8 anni tra l'amore della sua famiglia. "Giant George", il cane diventato famoso per essere entrato nel Guinness dei Primati come il più grande del mondo (109 cm di altezza al garrese), non ce l'ha fatta. A comunicarlo sono i suoi stessi padroni che ricordano l'affetto che questo eccezionale animale è riuscito a trasmettergli durante tutta la sua vita.